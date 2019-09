La Farro disfruta de la luna de miel: "Limpita y lista para la camita"

En noviembre de 2017, la uruguaya Mónica Farro oficializó su romance con su personal trainer, Leandro Herrera y, casi dos años después, se casó en el registro civil de Av. Cabildo 3067, en el barrio de Belgrano.





"Vivimos juntos desde que nos pusimos en pareja. Él tiene ese sueño (casarse). A mí no me cambia nada un papel, yo ya me casé una vez, pero me emociona volver a hacerlo", explicaba ella contando las razones que la llevaron a aceptar la propuesta.





Luego de dar el sí, la pareja se detuvo a hablar con el móvil de Intrusos y allí expresó su plena felicidad: "Casarme con este hombre maravilloso es un placer. Para él era un sueño, para mí un logro. Mi objetivo era ser feliz y estar bien con una pareja sana", contó Farro emocionada.





En cuanto a los motivos que la enamoraron, declaró: "Tuvo respeto hacia mí como mujer. Tuvo dulzura, ternura, paciencia, compañerismo. Me aguanta y poco a poco fue sanando cada herida del pasado. Me hace ser mejor persona. Es una relación sana, dulce, con él todo es armonía".





Ahora, Mónica y Leandro se encuentran de luna de miel y parece que la están pasando bomba porque ella subió esta foto hiper hot que generó un terrible revuelo en las redes sociales.