La Farro dará el sí: anunció que se casa el 20 de octubre

Después de muchos años en pareja condisfruta de su nueva relación con, su personal trainer.

Durante la jornada del martes, el periodista Lío Pecoraro informó que la vedette y su pareja se van a casar este año.

"Fecha de casamiento y búsqueda de bebé para #MonicaFarro y #LeandroHerrera Mediados de octubre de 2018 si todo marcha bien y mucho lápiz y papel porque escriben a Paris diariamente. Felicidades. @farromoni y Leandro", escribió en su Twitter.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa.com, Farro confirmó que la boda será el 20 de octubre, día en que cumplen un año de noviazgo.

"En realidad yo había dicho que nos casaríamos en el 2020 cuando me lo propuso y si todo va bien lo podemos adelantar cuando se cumpla una año de estar juntos, que es el 20 de octubre", contó la rubia.

De todas maneras, aclaró: "Igual pueden pasar muchas cosas hasta esa fecha... Veremos. La verdad si lo pienso hoy iría sólo al civil con él, me caso sin nadie y después lo contaría..."

Al ser consultada sobre si planea hacer fiesta, dijo: "No me interesa hacer un festejo a lo grande, sólo para los muy íntimos. Sería algo para nosotros, hoy pienso así más adelante no lo sé".

Y sobre su deseo de convertirse en madre, indicó: "Se está practicando mucho... Si en unos meses no viene, desistimos".

