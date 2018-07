La excéntrica noche de Wanda y Mauro en Ibiza

Después de su paso por África, Seychelles, Nueva York y Formentera, Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a Ibiza para continuar sus vacaciones a pura fiesta y rodeados de amigos.





La pareja compartió fotos y videos de su excéntrica noche, donde la mediática, apelando a los años 70, optó por un llamativo look que se llevó todas las miradas: un body transparente, que cubría con brillos dorados, y un profundo escote que dejaba a la vista sus curvas. Icardi, mucho más sobrio, se vistió con un jean y una remera básica negra de cuello redondo.

Embed Y la fortuna de chaparme a este tío todos los diasssss @mauroicardi Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi) el 5 de Jul de 2018 a las 3:27 PDT

Sin embargo, algunos detalles llamaron la atención de sus seguidores, lo que llevó a Nara a bloquear los comentarios.





"An incredibile experience at Heart Ibiza with my love and friends" (Una experiencia increible en "Heart Ibiza" con mi amor y amigos), escribió la representante, sin percatarse del pequeño error ortográfico que cometió en la palabra "incredible" y le hicieron notar rápidamente con irónicos comentarios como "qué inglés tan raro".

Embed El paisaje más lindo Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi) el 4 de Jul de 2018 a las 1:08 PDT

El look de Wanda fue un tema aparte, al punto que en las redes sociales la llegaron a comparar con Ayelén Paleo por su parecido físico en una de las fotos.





Sin hacer caso a los comentarios, Wanda compartió un video a puro chape con Icardi con la leyenda: "Y la fortuna de chaparme a este tío todos los dias".