La ex de Fantino presentó a su hijo adoptivo

Miriam Lanzoni confirmó hace unos días que adoptará un niño de Haití en charla con "Los Angeles de la mañana", El Trece.





"Decidí hacerlo allá porque acá en la Argentina para mí hay un montón de cosas y puntos que todavía no están a favor del niño y de la familia real", indicó la actriz en pareja con Christian Halbinger.





"Acá está todo muy desorganizado y los tiempos para que te den un niño por ley son eternos", fundamentó.





Y cerró: "Estoy terminando de completar la carpeta que me piden en Haití para poder viajar".





Conmovida por este momento más que especial en su vida, Miriam compartió la primera foto en las redes sociales junto al niño.





"Say no more" ("No diga más nada"), describió en la historia que publicó en Instagram.