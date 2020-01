La ex del Pocho Lavezzi con nuevo novio en Punta del Este

Antes de finalizar el 2019, Ezequiel Pocho Lavezzi anunció su retiro del fútbol profesional. En esos días, su ex pareja, la modelo Yanina Screpante, iba como vayaina invitada al ciclo de Moria Casán, "Incorrectas".





Fue allí cuando la joven contó que Lavezzi ya estaba en la Argentina para pasar las fiestas con su familia y afirmó que nunca la volvió a llamar desde el momento que ella abandonó China, lugar donde fue su última convivencia.





Sin embargo, afirmó que había iniciado una historia de amor y que estaba muy entusiasmada con este romance.





"Primero estuvimos en la cama, no voy a ser la Virgen Yanina, y después nos conocimos", le confesó a Casán.





Ahora, el portal Teleshow, reveló las primeras imágenes de la pareja que ya disfruta de unos días de descanso en Punta del Este, Uruguay.





"Antes de conocerlo estaba como que no quería novio, no quería nada, ocho años en pareja... Y lo conocí. Lo único que le pedí al universo y me lo trajo. Que me hace el desayuno, todo... Es perfecto. Pero de a poco, de poco", agregó la rubia.