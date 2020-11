La ex de Coti Sorokin molesta por la relación del cantante con Cande Tinelli

Cande Tinelli y Coti Sorokin blanquearon su relación

Y este miércoles, Valeria rompió el silencio en "Nosotros a la Mañana" (El Trece: "Sentí que tenía que decir lo que dije, quizás desde el lado de la ironía", dijo en un audio que le mandó a Tomás Dente.

Luego, Larrarte explicó qué sintió cuando los tortolitos confirmaron el noviazgo a través de posteos en Instagram: "Me sentí un poco decepcionada por el manejo del tema ya que siempre fuimos tan reservados y cuidamos a la familia. No cuidó a mis hijos menores porque ellos se enteraron por las redes. Me sentí muy defraudada".

"No tiene nada que ver con el respeto ni nada porque estamos divorciados. Es algo que ya se masticó. Siento decepción", concluyó.