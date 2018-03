La espectacular mansión donde vivirán Dalma Maradona y su marido

Este viernes, Dalma Maradona y Andrés Calderelli dieron el 'sí quiero' en el SUM de un lujoso complejo de torres en Vicente López, donde Claudia Villafañe tiene un departamento.

Luego de la boda, los chicos festejaron junto a 100 invitados en un cocktail que será el punta pie inicial para la gran fiesta que se aproxima.

Por la mañana, antes del casamiento, Dalma dialogó con Ángel de Brito en Los Ángeles de la mañana y contó detalles sobre el bajo perfil de su flamante marido: "Sería 10 veces mejor que nadie sepa nada y que nos casemos re tranquilos. Mi novio no es una persona pública y quiero que el día del casamiento él esté tranquilo. Todo esto me da una vergüenza tremenda, siento que no es tan importante y están diciendo un montón de cosas", se lamentó.

Lo cierto es que a estas horas, Dalma y Andrés ya son marido mujer y sólo les queda disfrutar de lo que el destino les tiene reservado como pareja. Eso sí: ¡empezaron muy bien!

A continuación, te mostramos la lujosa mansión de 1 millón de dólares ubicada en el barrio de Núñez que adquirió la morocha, donde los novios compartirán su amor y, Dios quiera, una vida llena de felicidad.