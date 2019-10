La escena de violencia y abuso entre la China Suárez y Vicuña en TV

A raíz de su enfrentamiento con Aldo Moretti (Gonzalo Heredia), quien hace del amor de La Polaca en la ficción, Torcuato decide vengarse a través de Raquel.





Así, mientras todos declaraban ante la policía en la causa que lo involucra a Ferreyra en la compra de mujeres para llevar a los burdeles y obligarlas a ejercer la prostitución, Torcuato va en busca de La Polaca.





"Aldo me rompió el corazón, me traicionó y me dolió. Y sabés que tenés razón, cuando los hombres recibimos un golpe queremos devolver ese golpe, y yo a Aldo se lo voy a devolver en el lugar que más le duele: vos", le dice el personaje de Vicuña.



"¿Va a matarme?", preguntó. "No, no seas ansiosa, no te voy a matar, pero nos vamos a divertir", agrega él.





Recordemos que al momento de ser convocados por Pol-ka, los actores pusieron como condición no ser pareja en la ficción y finalmente Delfina Chaves tomó el papel de Lucía.





