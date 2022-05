La escandalosa pelea entre Sabrina Carballo y su ex Chanchi Estévez

Pero Sabrina continuó explicando su teoría: “Él quiere que todos digan que queremos que se vaya. Si se queda va a seguir jugando el papel de víctima. Y si se va, podrá decir que todos estábamos en contra de él y que le iba a ser imposible ganar”. Fue en ese momento cuando, aunque sin éxito, Lissa intentó mediar entre la ex pareja para que la discusión no pasase a mayores. Pero Chanchi arremetió “Es muy fácil decir 'después lo sacamos con los juegos'. ¿Sabés qué? No es fácil”.

Pero la actriz levantó presión y disparó, ya enojada, "Callate un poco, dejame hablar, no seas maleducado". Y el intercambio de palabras con su ex levantó temperatura ante su pregunta “¿A vos te parece que yo soy un maleducado?”, a lo cual ella le gritó “Sí, no me estás dejando hablar, Maximiliano. Dejame que te explique lo que te quise decir, flaco. ¿Me estás cargando?”.