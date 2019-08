La dura carta pública de Victoria Xipolitakis a su exmarido

Pese al bozal legal que le colocó Javier Naselli, Vicky Xipolitakis publicó una extensa carta en la que cuenta, entre otras cosas, "el infierno" que padeció durante los dos años y medio de relación con el empresario.

La vedette denunció a su ahora ex marido por violencia de género física, psicológica y verbal, situaciones que relató en la publicación que compartió en sus redes sociales.

"Denuncié para darle un punto final, sino seguía perdonando y creyendo que iba a cambiar", indicó Vicky en la carta, donde asegura que presentó testigos de todo tipo a la Justicia que incluye desde material audiovisual hasta personas concretas.

Uno de los primeros momentos que relata Vicky fue una situación padecida post parto y que según relata se repitió "todas las noches": "(Estaba) con los puntos por la cesárea, con dolor que apenas podía caminar, acunando, amamantando al bebé hasta altas horas de la madrugada y él dormía o se despertaba gritando 'en esta casa no se puede dormir', dando portazos enojado, despertando al bebé, haciéndolo llorar".

- Algunas de sus frases más fuertes:

"Hace dos años y medio que estoy viviendo un infierno. J.N. es una persona agresiva, muy nerviosa, todo le molesta, por todo se queja y lleva toda situación a la pelea"

"La agresión física la dejaba pasar, nunca le di importancia, más me dolía la verbal que lo llevaba por horas exponiendo al bebé, siempre le pedí que delante de Salva no grite. Sabia mi punto débil, nunca le importó su hijo y menos yo"

"Físicamente recibía cachetadas a mano abierta que me dejaba la piel colorada por distintas partes del cuerpo, o empujones por cosas que le parecían mal o no le gustaban. Y las agresiones verbales eran todo el tiempo denigrándome a mi como mujer".

"Él es un hombre totalmente toxico, intolerante que cada cosa que pasaba le molestaba, como por ejemplo si el bebé me vomitó, si un cuadro se cayó, si comía de tal manera, si me sacaba una selfie, si hablaba por teléfono, si le pedía el teléfono al doctor cuando estaba embarazada"

"Lo que quedó grabado en mi mente el día que estaba nervioso porque decía que se tenía que ir y entonces le pedí que lo tenga a upa porque tenía que ir al baño y él lo revoleó a Salvador y rebotó en la cuna. El bebé abrió grande los ojos y miraba asustado"

"Le dije 'es la ultima vez que me faltás el respeto' y ahí fue cuando me empujó y me ahorcó fuertemente, que ni me daba cuenta de los golpes"

"J.N. sabés lo que soy enojada, no me busques, te amé, nunca nos cuidaste, siempre nos pisoteaste, nos dejaste tirados por tu forma de ser que tanto luche en mejorar y no pude".