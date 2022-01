La desopilante anécdota de Denis Duamas con una cucaracha

Cuando le tocó su turno en el mercado a oscuras, apenas muñida con un fósforo para divisar los productos, Denise Dumas fue una de las más histriónicas: gritos, saltitos, horror ante ciertas texturas y cierto miedo ante cada paso que daba, lo cual exaltó a Charlotte, su compañera, y las estridencias de ambas se retroalimentaron.

Un rato después, mientras se encargaba de cocinar un asado de tira con acelga grillada y ensalada tibia de tomate y maní crocante, Del Moro la visitó a Denise por su estación: “Bienvenida nuevamente, se te extrañó estas semanas”, le dijo el conductor. “Ay, gracias”, devolvió ella. “Te vi gritando acá adentro del mercado y yo recuerdo que había leído un día, que a vos te había entró una cucaracha en la oreja. ¿Cómo fue?”, quiso saber Santiago.

Y Denise procedió a contar la extraña y horrorosa anécdota: “Un día, durmiendo, me desperté con un ruido en la cabeza que era... (hizo un gesto aturdido). Yo ya me quería pegar la cabeza contra la pared. Y en un momento, a mi ex marido se le ocurre ponerme agua. Pone agua y sale una cucaracha de acá adentro”, contó la conductora a la vez en que se inclinó para mostrar cómo el bicho emergió desde el interior de su oído. “Mi peor pesadilla hecha realidad”, definió Denise.

“Y hoy acá adentro, cuando estabas en el mercado a oscuras a los gritos con Charlotte...”, le apuntó Del Moro, encontrando una explicación para los gritos de Denise. “¡Se me metió a la oreja el chanchooo!”, gritó ella ante el incidente con un cerdo de utilería que colgaba del techo. “¿Viste? Qué dijiste se me metió algo en la oreja, y yo me acordé de la cucaracha...”, agregó el conductor. “Igual, que se me meta el chancho!! Pero la cucaracha, nooo ”, cerró ella, todavía asustada por la experiencia.

Finalmente, el asado de tira de Denise no convenció al jurado y no pudo aprovechar su primera chance de subir al balcón para competir por la vuelta. El plato elegido del lunes fue el de Juariu: con un particular chorizo acompañado con cuscús, lima, palta, chutney de durazno manzanas verdes y morrón asado, se convirtió en la primera clasificada a la “gala de regreso” de Masterchef Celebrity 3, a disputarse el próximo domingo.