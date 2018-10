La defensa de mamá: "Estoy harta de que cuestionen a Laurita"

Inés Stork, la madre de Laurita Fernández, estuvo en el móvil de "La previa del show", Ciudad Magazine, y le preguntaron sobre los dichos de Gladys "La Bomba" Tucumana, quien había calificado a Laurita de "cínica". También la rubia había sido cuestionada por Soledad Fandiño y Becky Vázquez.

ines laurita fernandez.jpg







La mamá de la conductora y jurado del "Bailando" se mostró fastidiada por todas las críticas que recibe su hija durante estas últimas semanas.





"No voy a discutir lo que ella piensa (por los dichos de Gladys). La verdad, con este tema estoy harta, me cansa. Es como que no tienen de qué hablar", arrancó Inés.





Embed



"Mi hija es grande, sabe defenderse mejor que nadie y por algo la eligieron para el lugar que está ocupando. Lo vi ayer, se siguen colgando y siguen hablando de lo que dice Laura porque no tienen otra cosa", sostuvo la madre de la jurado", finalizó.