La defensa de Julián Serrano: "Juro por Dios que no hice nada, no le dije ni una palabra"

La cantante Dakillah Warapp acusó a Julián Serrano por agresión en una fiesta a través de un video que difundió.





El influencer salió rápido a responder a esta acusación: "Voy a contar lo que pasó esa noche. Yo me acerqué con la mejor onda porque conocía sus temas, la felicité. La frase que ella dice en el video es mentira, nunca dije".

"Después llega Male (Narvay) y esta chica va y la empieza a amenazar. La estábamos pasando bien con mis amigos. Me acerqué y le dije que no moleste, ella le quería pegar a Male y yo juro por Dios que no hice nada, no le dije ni una palabra. Ahora me estoy comiendo este escrache. Había tres mil personas y ningún seguridad me sacó del lugar", agregó.





"Ella me está denunciando de violencia de género y yo lo único que voy a hacer es hablarlo con su abogado. Esto lo va a resolver la Justicia", apuntó Serrano.





"Nunca en mi vida le levanté la mano a una mujer ni a un hombre. Perdonen por este momento de mier.. Un abrazo", finalizó.