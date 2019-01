La decepción de Mariano Martínez con Darthés : "Es algo horroroso"

La acusación de Thelma Fardin contra Juan Darthés abrió los ojos a muchos de quienes descreyeron de las declaraciones de Calu Rivero, quien denunció al intérprete de acoso laboral por haberse propasado en algunas escenas íntimas durante las grabaciones de Dulce Amor.

"Estoy destrozado por haber creído algo que no era. Como seguro les pasó a muchos desde ayer no duermo.@riverocalu ¡¡Perdón!! Se me desgarra el corazón por @thelmifar_ . Y por cada una de las mujeres que sufrieron y sufren. #justicia#miracomonosponemos#noesno", escribió Mariano días atrás.

Este viernes, en diálogo con Intrusos, Mariano fue consultado por este tema: "Es lo que escribí. Fueron días difíciles, no dormí. Estaba justo de vacaciones. Fue difícil, muy difícil. No es algo que me guste hablar en los medios", arrancó a decir.

"Sé la magnitud y, obviamente, me salió pedir disculpas por algo que creí que era de una manera y que fue de otra. Porque es algo tremendamente grave, una cosa horrorosa. La verdad es que me puse muy mal", agregó.

Más tarde, habló sobre el descargo de Darthés durante la entrevista que le realizó Mauro Viale, aunque no quiso precisar su parecer: "No me voy a explayar sobre nada. Lo puedo hacer en la intimidad. Me parece algo muy delicado y que a mí me afecta mucho en lo personal. Más allá, obviamente, de las chicas que sufrieron, a mí me afecta mucho y no quiero explayarme públicamente. Pedí las disculpas porque lo sentí realmente así desde lo más profundo de mi corazón. Solo creí en alguien, en algo y nada más", concluyó.

Mirá el video!

Embed