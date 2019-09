La confesión de Sebastián Yatra: "Antes de Tini, no me había ido bien"

En la noche del domingo, Susana Giménez recibió a Sebastián Yatra y Tini Stoessel, la reciente pareja contó su historia de amor luego de idas y vueltas.





Los ídolos teens no solo contaron los inicios de la pareja y cómo llevan su noviazgo con sus agitadas agendas laborales, sino también cantaron algunas canciones juntos como lo vienen haciendo en sus shows.





"Estamos viviendo una etapa de nuestra vida increíble", señaló el cantante colombiano. Por su parte ella, contó: "Nos conocimos hace tres años, cuando grabamos el videoclip de 'Ya no hay nadie que nos pare'. Después nos volvimos a ver acá, a principios del año pasado, cuando vinimos a hacer ese tema acá en tu programa".





"Lo nuestro nació primero como una amistad y, poco a poco, las cosas fueron cambiando", acotó Yatra. "La gente se dio cuenta antes que nosotros lo que nos pasaba. Un día estábamos en Villa María y hubo como un acercamiento. Cuando nos vimos en abril en el Luna Park nos dimos el primer beso", reveló Tini.





Stoessel señaló que una vez le dijo a Sebastián ya que él nunca había estado de novio "pobre la que se tenga que poner de novia con vos", "primero tené tres relaciones largas y después me hablás" y finalmente pudieron coincidir en la vida. "Antes de Tini, no me había ido bien en el amor", indicó Yatra.





Entre los detalles de su relación la argentina expresó "era muy desordenado pero poco a poco lo va corrigiendo", su convivencia en los momentos que pueden hacerlo es muy positiva y van adquiriendo experiencia día a día.





En materia de rating, la entrevista llegó a picos de 15.2 puntos liderando ampliamente. Jorge Lanata con "PPT" estaba en 8 puntos.