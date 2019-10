La confesión de Mónica Farro que sorprendió a todos

"Estuve muerta unos segundos. Tuve un accidente de moto que me destrozó toda la cara y por eso tengo la mitad de la cara reconstruida. El casco voló en el aire y se me desprendió la mandíbula de un lado y se me fracturo del otro. Tenia la mitad de la cara colgando. Estuve un año y pico para recuperarme. Tuve que volver a aprender a hablar, a comer, a moverme", expresó la actriz en el programa emitido por Telefe.









"Pasaron cosas al rededor mío. Esa persona a la que yo le di el teléfono de mi papá después llamó para ver si estaba viva o muerta y le dijo que alrededor mío habían tres personas rezando", argumentó al respecto y contó que a su padre en aquel momento le dijeron: "Su hija tiene como algo". "Sentí que no era mi momento. Vi una luz muy brillante en la que vas y vas pero de repente volví", expresó la uruguaya.





Fuente: Revista Caras