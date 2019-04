La confesión menos pensada de Maradona: "Soy el último romántico que queda"

El director técnico de Dorados de Sinaloa, Diego Maradona, mostró su costado más sensible en una entrevista para las redes sociales del club mexicano.





"Soy romántico, el último romántico que queda", aseguró el ex futbolista de la Selección Argentina de fútbol.

"¿Cómo conquistás a alguien?", quiso saber la periodista. "Con las flores, pero muchas flores. Rosas amarillas, llegué a mandar 500", reveló Diego entre risas.





"¿Tienes ganas de volverte a enamorar?", le preguntaron en la entrevista. "Estoy enamorado de Dieguito Fernando, de Diego Junior, de Dalma, de Gianinna y de Jana. Estoy enamorado de ellos", contestó él.





Y amplió sobre sus hijos: "Hoy son el amor con el que me voy a acostar, les rezo a ellos y cuando me despierto es como si me despertaran ellos. Ellos me dan vida".