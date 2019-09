La confesión de Mauro Icardi sobre el papel de Wanda Nara

Lo hizo en una entrevista dada a un medio francés y se expresó acerca de su rol como padre de cinco hijos, tres de ellos, los hijos de biológicos de Maxi López (35) "Creo que tener a Wanda como mi agente es la mejor decisión para mi familia y mi carrera. No lo pensé dos veces. Soy alguien que trata a hombres y mujeres de la misma manera", comenzó el futbolista.





Luego continuo: "Tengo tres hijos y dos hijas, pero los trato de la misma manera y les doy los mismos regalos. He estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter".

(Fuente: CARAS)