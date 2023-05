La China Suárez le dedicó un mensaje a Vicuña, pero cometió un error

El detalle que llamó la atención fue que lo arrobó con un usuario que el actor dejó de usar hace tiempo. Ahora es @benjaminvicuna.ok, lo que evidenció que podría tenerlo bloqueado, o viceversa, y por eso no se enteró.

Benjamín Vicuña recordó la terrible reacción de Pampita tras la muerte de Blanca

Benjamín Vicuña lanzó Blanca, la niña que quería volar, el libro que escribió para homenajear a su primogénita, que murió el 8 de septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica. En los últimos días se conocieron algunos fragmentos del ejemplar y hubo una parte que conmovió a todos: la desesperada reacción de Pampita durante las primeras noches sin su hija.

“Carolina se despertaba todas las noches preguntando desesperada dónde estaba su Blanquita. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada. Yo solo podía abrazarla, contenerla y responder: ‘Nuestra niña está bien, está en un lugar mejor’. Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala”, señaló.

El actor chileno también expuso que su libro es una expresión desbordada y honesta de la experiencia que le tocó vivir. “Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto; pero seguí viviendo. En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida; sufriendo o acompañando un duelo; puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, comentó.