La China Suárez habría terminado su relación con Armando Mena Navareño

China Suárez.jpg

La pareja iba apenas unos 3 meses, mucha distancia de por medio ya que viven en dos continentes separados por un océano, cuando el empresario decidió tomarse un avión para venir a compartir con ella su cumpleaños.

Muchas fotos y salidas juntos, hasta el día del festejo: no se mostraron juntos, no hubo fotos y al irse del país el español anunció que cerraría su Instagram por un tiempo para dedicarse a un trabajo. Muchos dijeron que se había agobiado por la persecución periodística, algo a lo que no estaba acostumbrado.

Pero, tras irse parece que también se fue de la vida de la ex de Benjamín Vicuña. La china venía de cortar con el chileno tras 5 años de relación y dos hijos: Amancio y Magnolia. Tal vez era muy pronto para encarar una nueva relación.

En las últimas horas el rumor tomó fuerza: un amigo del español le contó a Mitre live que las cosas estaban mal entre ambos y ahora la China borró todas las fotos que tenía con Armando Mena Navareño en sus redes. Además, se filtró una foto del empresario en una noche de boliche en Madrid.