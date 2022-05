La China Suárez denunció a Ángel de Brito por hostigamiento

En el video que la actriz compartió en sus Stories de Instagram, expresó: “Me llegó un hilo de Twitter que me pareció que resume muy bien a lo que me refiero siempre yo, del hostigamiento. Y no es un lugar de víctima, porque me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución, y nunca hablé tan profundamente de eso porque me cuesta, me pone nerviosa. Encontré este hilo, que describe perfectamente el ensañamiento y la persecución, y que lo voy a compartir. Es difícil para mí verlo porque, aunque a veces diga que las cosas no me afectan, o tenga una coraza muy grande porque no me queda otra, es feo, es doloroso, me siento avergonzada. Muchas veces, me siento triste, y creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso”.

https://twitter.com/charry_stuarez/status/1528880911101530112 Abro hilo de lo poco coherente que #LAM (léase: Angel de Brito y Yanina Latorre) elige ser para poder para criticar y atacar a la China Suarez: — c (@charry_stuarez) May 23, 2022

Más adelante, Suárez destacó: “Ya pasé lo que tenía que pasar, ya me alejé de la gente que me tenía que alejar. Estoy muy bien rodeada, estoy bien, y creo que pasó lo peor. También pude rodearme de buenos abogados, que un amigo mío del medio, que no puedo decir quién es, me ayudó muchísimo, y siempre voy a estar muy agradecida. Me representa un abogado que es muy humano, me está ayudando mucho, y estamos avanzando. Y ojalá que esto funcione, y que nadie más pase por esto”.

Durante la noche del martes, compartieron en LAM el video de la China, y Ángel de Brito y Yanina Latorre decidieron responder a sus acusaciones. El conductor del ciclo fue el primero en tomar la palabra y aseguró: “Me encantaría ir a la Justicia con la China, no tengo ningún problema, y aclarar todo lo que quiera. Ella es la misma que me vino a buscar en el Martín Fierro y estuvo bailando toda la noche conmigo, y bailamos lo más bien después de charlar, discutir un poco, y me sacó a bailar ella. Me parece que un juez se va a cagar de risa cuando vea que la misma persona que te manda carta documento te saca a bailar en una fiesta y habla de hostigamiento cuando va a una fiesta que está llena de periodistas con su nuevo novio. No hay el más mínimo punto de coherencia, pero vamos a la Justicia y cada uno dirá lo que quiera”.

Por su parte, Latorre comentó: “En mi caso, por ejemplo, que yo hice un laburo periodístico, ni hostigamiento ni obsesión ni nada, porque era un momento donde la noticia era Wanda e Icardi. Tengo todas las pruebas, nunca me pudo desmentir ni una de las cosas que dije. No entiendo cuando se pone en víctima. Pampita no fue víctima, Wanda no fue víctima, Tobal no fue víctima, esta chica tiene un serio problema, más que ir a la justicia, tendría que ir a un psicólogo, porque se pone en lugar de víctima. Ahora trae todo de nuevo, confunde todas las situaciones. Nosotros hablamos de un hecho periodístico, información con pruebas, la palabra de Wanda, la palabra de Icardi, los dos se sentaron, lo hablaron con Susana, explícame el hostigamiento”. En ese momento, de Brito agregó: “Ella habló con Fantino también”, y Latorre continuó: “Ella se sentó y lo monetizó. Explícame el hostigamiento. La llamó a Wanda y le dijo ‘sacame de esto, blanqueame la imagen’, un poco psicópata”.

Por último, el conductor de LAM dio por concluido el tema, y sentenció: “Llegado el caso de un juicio, que no va a pasar, citaremos a Wanda, a Pampita, a Eugenia Tobal, a Mery del Cerro, y podemos seguir una lista eterna de situaciones”.