La China, furiosa por un comentario de Tauro sobre su hija

La actriz Eugenia "China" Suárez se enojó mucho con la periodista Marcela Tauro por un comentario que hizo ayer en el programa "Intrusos".

Tauro remarcó que la joven actriz tapó a su flamante hija Magnolia Vicuña durante toda la emisión del programa "Por el mundo" que conduce Marley.

"Tanto Magnolia como Rufina suelen salir de espaldas, no digo que no lo haga, pero que para tenerla tapada que no la lleve", dijo.

El programa de Marley salió desde Europa donde es pleno verano: "La tenía toda emponchada pobrecita, parecía un muñeco".





Embed El comentario no tardó en llegar a la China Suárez que desde el Viejo Continente tomó su cuenta de Twitter y respondió con furia.

Embed Hola Marcela Tauro, si tuviera que pedirle a alguien consejos de maternidad, no recurriría a vos. Mi hija estaba emponchada porque el sol está fuerte y es lo que recomendó mi pediatra. Mil gracias . — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) 10 de julio de 2018 Embed Ya se me acabó. Uno hace lo mejor que puede siempre. Para que venga una mala leche a bardear. Odio que se metan con mis hijas . — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) 10 de julio de 2018