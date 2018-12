La cantamos todos: el single más vendido de Los Beatles cumplió 55 años

El sencillo "I want to hold your hand" se editó el 26 de diciembre de 1963 bajo el sello "Capitol" en Estados Unidos y causó furor mundial. Junto a esta canción se editó también el single "I saw her standing there".

"I want to hold your hand" inició el boom en el país norteamericano coincidiendo con la primera visita de los Beatles en febrero.

Llegó al primer puesto en todas las listas, Billboard, Record World y Cashbox. En los primeros tres días se habían vendido 250.000 copias y algunos reportes informaron que en Nueva York se vendían 10.000 ejemplares por hora, una verdadera beatlemanía para la época.

Capitol Records se había negado a editar los primeros singles de los Beatles en Estados Unidos. Para poder convencerlos, Brian Epstein (representante de los ingleses) dijo a Capitol que "I want to hold your hand" había sido producida específicamente pensando en el "sonido americano". Capitol aceptó finalmente editarla.

"I want to hold your hand" es el single mas vendido de los Beatles en todo el mundo, con una cifra de 15 millones de copias vendidas y fue el primer número uno en Estados Unidos. En el 2010, la revista Rolling Stone, lo ubicó en la posición 16 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.