La "Bomba" Tucumana se postuló para tapa de Playboy

Tras un año intenso que tuvo por su paso en el Bailando, Gladys "La Bomba Tucumana" se encuentra disfrutando del verano en Carlos Paz.





Allí, la cantante hace temporada de teatro con Flor de la V y no dudó en mostrar su renovada figura en Instagram.





Gladys posó sexy y atrevida con una bikini blanca y compartió con sus seguidores su idea de postularse para Playboy: "¿Cómo me ven para la tapa? Jajaa!! #verano2018".





"Si me llaman, lo pensaré con mi hijo y con mi manager. Me encantaría ocupar el lugar de Pampita en el jurado, porque yo sería la voz del pueblo", decía la cantante hace un mes en diálogo con La Once Diez.





Fuente: Primicias Ya