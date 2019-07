La Bomba Tucumana rompió en llanto al recordar la violencia de su papá

Gladys La Bomba Tucumana realizó una dura confesión en el programa PH, Podemos Hablar de Telefe.





La cantante contó que tuvo una infancia muy dura ya que su padre, quien falleció cuando ella tenía diez años, era golpeador.





"Tengo recuerdos espantosos de mi infancia, muy tristes. Mi padre me arrodillaba en maíz por dos horas, yo tenía dos años", recordó Gladys.





"En este momento se me abre el corazón, porque uno va madurando y no querés guardarte nada. La charla pendiente que tengo con él sería para preguntarle por qué hizo tanto mal, por qué nos dañó así el alma, por qué la golpeaba así a mi madre, por qué me pegaba con un látigo trenzado a los tres años de vida. Papá, me hubiese encantado abrazarte, que mi hijo tenga un abuelo, y un montón de cosas que no pude tener", expresó Gladys en el Punto de Encuentro del programa.





"Yo llegué a decir que mi padre es un asesino, que menos mal que se murió. Si la vida pudiera darme una oportunidad me hubiese encantado tener un papá que me abrace, y me hubiese gustado poner tener esa charla para poder perdonarlo", concluyó La Bomba Tucumana.





Fuente: Telefé Noticias