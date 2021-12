L-Gante explicó por qué se compró "cuatro Mercedes Benz"

“El último gusto fui y me compré cuatro Mercedes Benz ”, afirmó el cantante en una entrevista con Gente. Al respecto, explicó que uno es para su mamá, el otro para su manager y los otros dos para que los usen sus amigos y su familia.

Respecto a sus gastos en consumos personales, L-Gante reconoció que no suele comprarse ropa sino que usa lo que le regalan sus seguidores. “Algunos me dicen que haga canje pero a mi no me gusta después tener que deberte una mención o algo. De onda si está bien. Pero tengo fans que me traen ropa a pleno, hasta me diseñan. Y eso es algo muy groso. Muy pocas veces me compro la verdad”, contó.

"La plata me borró la preocupación del comer. Eso más que nada. Ya no me preocupo más por comer el día a día”, explicó el músico, que indicó que con su dinero “se le facilita un poco más las cosas”.