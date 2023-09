L-Gante contó con lujo de detalles su estadía en la cárcel

En otro momento de la entrevista, Elian Ángel Valenzuela reflexionó sobre qué lo llevó a esta situación de estar detenido.“¿Te pidieron plata?”, le preguntaron. “Se rumoreaba y se piensan que soy un jeque árabe. Creo que se exageró con mi causa, el nombre tracciona y en los medios había salido que yo tenía una Ferrari. Tengo que modificar y no me va a gustar hacerlo de estar cerca de la gente, me brindo y me acerco a todos, pero te puedo llegar a pasar que cuando abrazas a alguien en el tumulto de gente te pueden apuñalar”, reveló.

¿Tuviste miedo en algún momento, vino la clásica apretada del principio, para marcar territorio, qué onda, cómo es eso?”, le preguntó el Chino Leunis. “Primero que ni bien llegué ya los policías decían que me iban a mandar así como que nadie iba a saber, vos no digas nada, no hables nada”, respondió el cantante. “Pero ni bien hice un paso, ya gritaban todos ‘eh L-Gante, mirá que ya sabemos que estás acá’. Uy, digo, y no, pensaba, con quién me pondrán”, recordó.

“¿Pero miedo tuviste en algún momento? Estás en tu casa, te esposan, te vamos a llevar a la DDI de Quilmes”, insistió el conductor. “Estuve bastante entrenado en esto, no de pelear, de lucha cuerpo a cuerpo, sino de que me metía en las peores villas, hasta de países que ni conozco, y que también corro riesgos de que no me conozcan a mí”, se sinceró. “Entonces acá, que estoy en mi país y todos me conocen, por ese lado no. Capaz que está mal, debería sentir, pero tenía esa tranquilidad”.

En cuanto a sus relaciones amorosas, el cantante dijo que está “soltero”, pero habló de cómo continua su relación con Wanda Nara y Tamara Báez, tras la pregunta de Estefanía Berardi. “Con Wanda está todo de diez, nunca me peleé con ella. Pelea de lo que se dice discusión no hubo y estamos cada vez mejor. Con Tamara también nos llevamos bien, pero no hay reconciliación”, dejó en claro el intérprete de cumbia 420.

El joven llegó al estudio, además, acompañado por Jamaica, la hija que tuvo con Tamara Báez. “Aprendo todos los días, ella me enseña cosas”, comenzó diciendo el cantante. “Lo que le veo que tiene de mí es que una vez que arranca a hablar, ya no te suelta más. Pierde la vergüenza, entra en confianza y ya te explica todo, te habla, te cuenta...”, contó.

Y completó, a corazón abierto: “Cuando estamos los dos solos, aprendo nos entendemos y veo cómo va creciendo y aprende cada cosa todos los días. El único problema es cuando se acuerda de la mamá, pero después todo de 10″.