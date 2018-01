Kirk Douglas protagonizó el momento más emotivo de la ceremonia

La leyenda del cine Kirk Douglas recibió un homenaje sorpresa en la 75 edición de los Globos de Oro que tiene lugar hoy en Los Ángeles.



Douglas, de 101 años, apareció en el escenario del hotel Beverly Hilton acompañado de su nuera Catherine Zeta-Jones -esposa de su hijo Michael- para presentar el premio al mejor guion de una película.



Pero antes de desvelar el ganador, el público se puso de pie y obsequió con un gran aplauso al protagonista de "Paths of Glory" (1957) o "Spartacus" (1960), que apareció en el escenario en silla de ruedas y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche.



Zeta-Jones destacó que Douglas fue una figura clave para acabar con las listas negras en Hollywood al contratar, por ejemplo, a Dalton Trumbo para escribir "Spartacus" y hacer que apareciera en los créditos por su trabajo.



Tras su intervención el actor señaló que Zeta Jones ya lo había dicho todo y que no era necesario pronunciar el discurso que había preparado.



Kirk Douglas se llevó un Globo de Oro al mejor actor de una película dramática por su interpretación de Vicent van Gogh en "Lust for Life" (1956) y en 1968 recibió el Cecil B. DeMille que reconoce a artistas que han obtenido "un increíble impacto en el mundo del entretenimiento".