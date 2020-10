Kim Kardashian explicó los motivos por los que el reality Keeping Up With The Kardashian llega a su fin

El clan Kardashian ha logrado ganar mucha popularidad a través del reality show Keeping Up with the Kardashians. Tras 14 años de estar en la pantalla chica mostrando su intimidad de manera interrumpida, la controversial familia anunció en septiembre que el programa finalizará para siempre, más allá de que tienen miles de seguidores que lo miran en todo el mundo.

A través de las redes sociales, anunciaron la noticia: “Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión, como familia, de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempo, los malos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos”.

La esposa de Kanye West explicó por primera vez los motivos por los que decidieron poner un final al programa en el que mostraron momentos importantes de sus vidas como el nacimiento de sus hijos y las idas y vueltas en sus relaciones de pareja. “Este era un sueño para todos nosotros”, contó la empresaria a la revista británica Grazia. “Nunca imaginamos que llegaríamos a la temporada dos... ahora, estamos en la vigésima y, a veces, necesitás un descanso", agregó.

"En realidad la razón del fin es muy simple: necesitamos recomponernos. Ya sabes, no hemos tenido un ‘break’ desde hace catorce años. Hemos grabado las temporadas seguidas, los ‘spin off’... y creo que hemos vivido una gran vida. Y ahora tenemos hijos..., y nos necesitan. Tiene mucho que ver con esto último también, pero bueno, necesitamos descansar, básicamente”, señaló la mamá de North (7 años), Saint (4 años), Chicago (2 años) y Psalm (1 año).

En la temporada final, los Kardashian muestran los cambios en su rutina debido a la pandemia del coronavirus. Al respecto, la celebridad dio algunos detalles de que se verá en estos episodios: "En todo caso, será realmente interesante ver qué estábamos haciendo todos durante la pandemia. Estábamos tan asustados y cautelosos y compartimos cada momento de eso. Tener que estar con cuatro hijos y no tener sus amigos ni sus rutinas y no tener ayuda. Era un lado muy diferente de nosotros que no creo que nadie haya visto realmente ".

En los primeros programas, el clan se encargó de grabar imágenes con iPhones, pero con el paso de las semanas la filmación volvió a funcionar con cautela. “Ahora la producción puede suceder, de una manera muy cuidadosa, pero el final de la temporada vuelve a la normalidad. Queremos vivir esto plenamente”, aseguró Kim.

La celebridad cumplirá 40 años el próximo 21 de octubre y no podrá realizar una gran fiesta como le hubiera gustado. Sin embargo, aseguró que no está molesta por llegar a una nueva década: “No soy de las que se ponen nerviosas por envejecer. Obviamente, hago lo que puedo para tratar de sentirme joven o lucir de cierta manera. Pero estoy orgullosa de que mis hijos me traigan aquí un año más. Siempre pienso en eso”.