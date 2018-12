Kevin Hart no conducirá los Oscar por hacer chistes homofóbicos

Mientras que a Kevin Hart se le hizo gracioso decir que golpearía a su hijo si lo viera jugando con muñecas, la gente no ocultó su enojo al punto que se vio obligado a renunciar a la conducción de la próxima entrega de Premios Oscar así como tuvo que pedir una disculpa.





El comediante estadounidense se retiró de la premiación argumentando no querer ser una distracción tras los viejos chistes homófobos que hace algunas horas resurgieron.





"He tomado la decisión de no ser sede de los Oscar... Esto se debe a que no quiero ser una distracción en una noche que debe ser celebrada por tantos artistas talentosos increíbles. Sinceramente me disculpo con la comunidad LGBTQ por mis palabras insensibles de mi pasado", tuiteó.





"Lamento haber lastimado a la gente".





"Estoy evolucionando y quiero seguir haciéndolo. Mi objetivo es unir a las personas, no separarlas. Mucho amor y aprecio a la Academia. Espero que podamos encontrarnos de nuevo", finalizó.