Katy Perry reveló los motivos por los que se retira de los escenarios

Katy Perry revela que se retira un tiempo de los escenarios y la escena pública, pues va en busca de su salud mental y un equilibrio total en su persona.

"He estado de gira durante unos 10 años, así que ahora solo voy a relajarme. No voy a ir directamente a hacer otro disco. Siento que hice mucho, siento que he sonado la campana de ser una estrella pop muy fuerte, y estoy muy agradecida por eso. Desde los 9 años no presté atención más que a mi oficio, lo cual es genial y me encanta. Me encanta cantar, escribir y hacer música, pero ya no me siento parte del juego, soy una artista, no tengo que probar nada, y eso es liberador", declaró Perry.

Katy terminó su gira 'Witness' el pasado mes de agosto, y decidió hacer una pausa en su vertiginosa carrera. La cantante agradece a la gente que la rodea que la haga tener siempre los pies en la tierra: "Mi familia está orgullosa de mí, pero no me ponen en un pedestal. Mi novio Orlando Bloom es un gran ancla. Por alguna razón estoy rodeada de personas que realmente son reales, y me dicen cosas cuando estoy en la luna".

