Karina La Princesita acusó a Laura Novoa de burlarse de la cumbia en el “Cantando”: “Se lo toman para la joda”

Laura Novoa tuvo una noche para el olvido el viernes pasado, cuando se presentó junto a su partenaire, Patricio Orellano, en una gala al ritmo de la cumbia en el Cantando 2020. La actriz realizó una interpretación del famoso tema “Cachete, pechito y ombligo”, de Pancho y La sonora colorada, y el jurado no tuvo piedad a la hora de la devolución.

La primera en manifestar sus sensaciones al ver la cumbia de Novoa fue Nacha Guevara. “Discúlpenme pero no salió. El pastel no se armó, no se vio. Lo siento. No tengo de dónde agarrarme tampoco”, se limitó a decir la artista, que tiene el voto secreto en esta ronda.

La gala tuvo su momento de mayor tensión con la devolución de Karina La Princesita: “Como representante de la música tropical me pone muy triste que cada vez que representan a la cumbia lo hagan desde el lado poco serio, en general. No se lo toman en serio, se lo toman como más para la joda y no como un arte distinto. Quizás les gustará menos o más, pero no es para la risa, nada más. Es para generar alegría, pero siempre y cuando sea hecho con seriedad”.

“Para mí es como que no se la respeta (a la cumbia), siempre se la representa con la pollera cortita y las botas largas, lo cual me parece bien, pero no siento que… No digo que fue una falta de respeto porque no lo tomo así de ustedes, solamente que no me siento representada: siento que se lo hace para el chiste”, explicó Karina.

Novoa intentó defender su trabajo al explicar que lo que quisieron hacer fue “un acting sobre un juego”, y que bien se lo podría haber realizado con otro ritmo. Pero la referente de la movida tropical se la notó convencida con su pensamiento: “A esta altura me siento como triste porque, en general, siempre se la representa a la cumbia de la misma manera. No noto que lo hagan con el respeto y la seriedad que se merece”.

Orellano, el partenaire de Novoa, dijo que es santafesino, que se crió escuchando cumbia, y manifestó: “Ustedes (al jurado) venían diciendo que faltaba alegría y quisimos justamente traer alegría y divertirnos nosotros. Eso también existe en la cumbia y la bailanta, negarlo es hacernos los pelotudos. Esto forma parte de la cumbia: mi look está inspirado en Ariel de Ráfaga, en Agostini, Antonio Ríos… Y ese look, que le queda hermoso a Laura, lo hemos visto una cantidad de veces…”

Una vez más, la intérprete de “Corazón Mentiroso” se mostró firme: “No lo niego, por lo tanto no me hago la pelotuda. Simplemente, como representante de la música tropical, no me gustó. Y me gustaría que lo hicieran con la seriedad que se merece la cumbia, nada más”. Su puntaje, de todas formas, podría haber sido peor: cinco puntos.

Ya con la tensión disipándose en el estudio, Pepe Cibrián tomó la palabra. Dijo que Novoa es una “gran actriz” pero que cantó “muy mal”. Además, criticó el look de su compañero. Les dio tres puntos.

Por último, Moria Casán les preguntó qué quisieron hacer con su performance, y le dijo a Novoa: “En cuanto a lo actoral no me brindaste nada. Lo que me brindaste es que te hace falta gimnasio: tenés una laxitud en los músculos… No fue baile, no fue nada”. Con sus tres puntos, la pareja se quedó con un total de 11. No fue la calificación más baja, pero tendrán que hacer muchos cambios para seguir en competencia.