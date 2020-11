Karina opinó sobre la fiesta clandestina del Polaco y Barby Silenzi

“No me meto, yo no lo hago pero cada uno es libre y responsable de hacer lo que le parezca”, terminó Karina.

Tras recuperarse de coronavirus, el Polaco y Barby Silenzi generaron mucha polémica tras mostrarse festejando a puro baile junto a un grupo de amigos, sin barbijo ni distancia social, después de recuperarse del coronavirus.

Karina la Princesita fue consultada sobre la actitud de su ex pareja, y padre de su hija Sol, en el ciclo “Implacables”, El Nueve.

Al verla cansada, el notero le preguntó si había estado en la fiesta y ella contestó con ironía: “No me invitaron! No, no fui. Es por trabajo”.

Y, hablando en serio respondió: “Me enteré un día después a la madrugada porque leo las redes. No me meto. Desde el momento en que mi hija no está ahí yo no tengo nada que opinar, ni acotar, ni nada”.

“Hay mucha gente que no genera anticuerpos y se vuelve a contagiar”, dijo con respecto a un posible nuevo contagio de su ex y su nueva pareja.

