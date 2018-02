Karina Mazzocco y su experiencia con Pettinato: "Poner el límite fue peor"

Cuando su carrara ya había explotado en la pantalla de América con el programa "De a dos", Karina Mazzocco tuvo la oportunidad de pasar a Canal 9 por ese entonces Azul Tv, para reemplazar a Elizabeth Vernaci en el ciclo "Todos al diván".

Su rol en el programa que contaba con invitados famosos era coconducir junto a Roberto Pettinato. La química en pantalla entre ambos era estupenda pero cuando las cámaras se apagaban Mazzocco tuvo que vivir situaciones muy desagradables que anoche relató en el programa "Debo decir" que conduce Luis Novaresio por América.

"Fue... difícil. Fue muy difícil trabajar con él dos años. Yo soy una cultora del bajo perfil. Más de 20 años de camino andado. Nunca dije nada al respecto. Hoy toda la tarde pensaba: ´¡si Novaresio me pregunta por este tema!´. Y se me cruzaba la familia de Pettinato, sus hijos, su mujer, dije: ´¿Qué voy a decir de mi experiencia con Pettinato?´. Me preocupa lo que sienta su familia pero más me preocupa todas las denuncias que se hicieron hasta el momento, yo esa película la vi. Cada una de las mujeres que dijo lo que dijo, esa película la vi. Y lamentablemente cuando él tuvo la oportunidad de salir, de pedir disculpas, de dar explicación, lo que dijo es una barbaridad...", contó Karina ante la mirada de los presentes.

Recordemos que Pettinato opinó sobre la denuncia de acoso de Calu Rivero contra Juan Darthés mientras filmaban "Dulce Amor" y dio una particular definición sobre por qué existe el acoso. El conductor sostuvo que la actriz "tiene un ensañamiento" con su excompañero de tira y lanzó:



"A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere cog... con vos".

Pero Karina enfatizó que nunca le dio a entender nada y que fue tajante con él: "Yo fui categórica con él. Le dije que no me interesaba en lo más mínimo. Por poner el límite después fue peor. No el acoso. El maltrato. El destrato. La descalificación".

