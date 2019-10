Karina "La Princesita" y un mensaje para los que la critican: "Me molesta la gordofobia"

Karina "La Princesita" viene hablando desde hace rato de la discriminación que siente tanto por cantar cumbia como por su cuerpo.





En una entrevista radial con el ciclo "Por si las moscas", la cantante hizo una reflexión para dejar pensando al público.





"Mucha gente me dice por la calle, 'no sos como salís en la tele, no sos gorda'. La tele te aumenta un montón. A mí no me favorece lo que aparece en la tele", comenzó dexplicando Karina sobre su imagen.





"Igual, no me molesta que me vean gorda cuando no lo soy, lo que me molesta es ¿cuál sería el problema si fuera gorda? Ponele que fuera obesa, ¿cuál es el problema? ¿Qué nombre le ponemos a eso? ¿Es gordofobia? Está lleno la tele de eso", dijo indignada.





"Son unos ignorantes, ¡leo cada burrada!", dijo sobre la gente que le manda feos mensajes cargados de odio en sus redes, los "haters".