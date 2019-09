Karina "La Princesita" no se guardó nada y atendió a Charlotte Caniggia y Lourdes Sánchez

Charlotte sostuvo que no sabe cantar en inglés, por lo que Karina le respondió: "No te quiero ofender, Charlotte. Comparto tu opinión que la otra vez salió mal. Está bueno darse cuenta y no ser un soberbio y no reconocer cuando algo salió mal. Yo que soy cantante y estudio mucho, sé que no me salió lindo y sé que la pronunciación no fue buena".

Y agregó: "Pero me parece peor estar viviendo en este país y no hablar del todo bien el español. No es para ofender, es mi opinión". A lo que la joven se molestó: "No me importa lo que dice ella. Me chupa un huevo. Igual creo que soy una de las pocas que habla en inglés acá".





Por su parte, Lourdes sostuvo que Karina desafinó en la primera parte de la canción. "A mí me salió mal una canción y eso no significa que yo cante mal en inglés. Como Lourdes que tuvo un error en la coreografía y no por eso es mala bailarina. Es excelente, de hecho la admiro un montón. Yo le dije a Lourdes que ella debe saber de esto porque es cantante", enfatizó con la ironía de hablarle a Sánchez que grabó un disco infantil.