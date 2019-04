Karina "la Princesita" explotó porque le destrozaron la camioneta durante un show

"No es mi camioneta. Le pido a alguien que labure, vine y mirá cómo quedó. Toda rota, la puerta toda para adentro, la pintura saltada. En Lomas. Falló, falló la seguridad. Se rompió un vidrio también. Se han subido y se han trepado a la camioneta. Todo bien, pero así como me importa la gente, también me importa la gente que trabaja conmigo y estas cosas no deberían pasar".

La artista hizo su descargo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram."Estoy re contra re mil enojada, porque la gente de Lomas... pasé un show hermoso, excelente, con toda la gente, todo perfecto. Me encanta que organicen espectáculos gratuitos", dijo, y rápidamente siguió: "Pero yo no me caso con nadie ni por plata ni por trabajo".

Directamente apuntando contra el Municipio comandado por Martín Insaurralde, La Princesita lanzó en otro video, esta vez compartido por Los Ángeles a la mañana: "Si hacen shows al aire libre gratuitos y son tan buenos, cuiden a la gente. Cuando yo salí del show, permitieron que por donde salía yo accediera toda la gente y pretendían que me fuera a las chapas".

Y continuó: "Si yo me voy a las chapas con toda la gente, puedo lastimar a alguien y yo no me cago en la gente. Para mí la gente es importante. Entonces me tuve que quedar, me saqué mil fotos. Pongan la seguridad si no quieren que la gente se acerque, eviten la entrada. Había nenes chiquitos llorando, embarazadas apunto de golpearse, gente discapacitada...".

Durante su descargo, además, le pidió al municipio de Lomas que no vuelvan a organizar eventos de este modo. "No organicen el evento y cuando termina se lavan las manos y se van. Organicen el evento y hasta que la gente no se vaya a su casa y esté segura, no se vayan", exigió.

Y sentenció, visiblemente molesta: "Estoy muy enojada, así no me traigan más, no me importa nada. Llévenme a cualquier otro lado, pero a donde a mí me lleven, a la gente la cuidan".