Karina la Princesita denunció fraude en la semifinal del Bailando

Karina la Princesita perdió con Nico Occhiato en la segunda semifinal del Bailando, por un ajustado 53% a 47% en el voto telefónico. Horas después, la cantante puso en duda la legitimidad del sistema de votación del certamen.





Karina publicó mensajes de sus seguidores denunciando que no podían votar por ella y comentó en diversos tuits: "Jajaja. A todos nos pasó igual. Según el Chato Prada, las líneas databan colapsaras por eso los votos a mí no me entraban. Me cansé de recibir mensajes de votaciones que no entraron. Tranca. Nos pasó a todos que no entraron los votos para mí. Tuvimos mala suerte, jajajaja".