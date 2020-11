Karina Jelinek, decepcionada con su mejor amiga por un comentario sobre su cuerpo

Karina Jelinek decidió desahogarse en las redes sociales tras recibir un comentario inesperado y lapidario sobre su cuerpo. La modelo siempre luce un cuerpo impecable, envidia de muchas mujeres y por sus curvas y buena piel decidió ventilar un mensaje que le dijo su mejor amiga.

"Me acaba de decir mi supuesta mejor 'mejor amiga' tengo que bajar 5 kilos y la celulitis que tengo. Nunca pensé que me iba a decir eso!", escribió Karina contando lo que le sucedió y lo mal que le hizo escuchar eso.

"Me siento sana y bien, pero gran decepción de ella no solo para conmigo sino con el género que luchamos", sumó la morocha haciendo referencia a la poca sororidad de su amiga y a la lucha del colectivo feminista por aceptar a las mujeres tal cual son, sin llevarlas a hacer dietas exageradas que ponen en riesgo sus vidas.

Karina decidió hacerlo público no solo para desahogarse si no también para mostrar que ese tipo de comentarios no están bien así vengan de quien uno cree que es una gran amiga.