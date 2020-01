Justin Bieber reveló que lucha contra la enfermedad de Lyme

Justin Bieber utilizó las redes sociales para dar a conocer cuál es su actual estado de salud y cuáles fueron las enfermedades que debió enfrentar durante los últimos años.





A días de haber lanzado "Yummy", el single que marcó su retorno luego de varios meses de ausencia, el cantante compartió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje.





"Mientras mucha gente decía 'Justin Bieber parece una mierda, está metido con las metanfetaminas, etc', no sabían que recientemente me diagnosticaron la enfermedad de Lyme", comenzó su posteo.





Y reveló: "No solo eso. Tuve un caso grave de mononucleosis crónica que afectó mi piel, mi función cerebral, mi energía y mi salud en general".





Por último, le llevó tranquilidad a sus fanáticos: "Estas cosas se explicarán más adelante en una serie documental que pondré en YouTube ¡Podés conocer todo lo que he estado luchando y venciendo!"





"Fueron un par de años difíciles, pero el haber recibido el tratamiento adecuado ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora. Volveré y estaré mejor que nunca", cerró Justin.