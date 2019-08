¡Juntas! Pampita y Nicole Neumann serán compañeras en TV

Tras su paso por el jurado del "Súper Bailando", Nicole Neumann regresará al estrado para reemplazar a Florencia Peña, que se toma unos días de vacaciones. Sin embargo, esta suplencia tendrá un explosivo cruce debido a que esos días compartirá el rol junto a su archienemiga, Pampita.









"Flor Peña se va una semana de vacaciones y la va a reemplazar Nicole Neumann", contó Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana".





"Va a estar junto a Pampita Ardohain en el jurado, la semana que viene. Ninguna de las dos dijeron tener problemas con la otra. Veremos cuando estén las dos ahí", dijo picante el conductor, haciendo referencia a las conocidas diferencias entre ambas.





Las modelos mantienen una rivalidad desde los 90, cuando compartían las pasarelas. Asimismo, aquella mala onda se notó cuando ambas visitaron sus respectivos ciclos que conducían en KZO, y las cosas no terminaron nada bien.





Consultada por la confirmación de la noticia, Pampita fue consultada en "El Diario de Mariana" por el reemplazo que hará Neumann: "Me parece bien. Lo que la producción decida va a estar bien. Yo no me meto en eso. Soy una empleada, hago mi trabajo lo mejor que puedo, me divierto y me encanta hacer el programa. Está bien todo".





"Yo creo que la vamos a pasar muy bien. El programa está buenísimo. A mí me encanta estar ahí, disfruto mucho de ser jurado y el que esté al lado, está perfecto. No me meto con eso", agregó.





Por último, reveló sincera: "No tengo relación, pero tampoco tenemos una enemistad, ni una pelea, ni nada. Está todo perfecto".





Fuente: diarioshow