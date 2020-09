Julieta Prandi: "Es mejor compartir camarín con una modelo que con una actriz"

Julieta Prandi se sumó a las entrevistas de “Estelita en casa”, América y se animó a hablar de muchas cuestiones, incluso confesó que ya no está más sola sino en pareja. A un año de haberse divorciado, y tras una relación exprés con Guido Sardelli, la modelo comenzó una relación con una persona que conoció en las redes, aunque no confirmó de quién se trata.

A días de estrenar “Confesiones”, su nuevo programa como conductora donde entrevistará a músicos y luego habrá un show, también por América, Estelita -el irreverente personaje de Jey Mammon- le preguntó: “¿Qué es mejor compartir camarín con una modelo o con una actriz?”.

Julieta, que transitó por los dos mundos, no tuvo dudas en contestar: "Es mejor compartir camarín con una modelo que con una actriz. Conocí buena gente en los dos lados, pero me he cruzado con más gente complicada en la ficción que en la moda. Gente con la que compartíamos un set de grabación y te pasaba por al lado y no te saludaba".

Entonces, rápidamente recordó la mala relación que tuvo la rubia con Florencia Torrente durante la temporada de verano que compartieron elenco en Villa Carlos Paz.

"Con Florencia no pegamos tanta buena onda en el verano y tuvimos una serie de malos entendidos que no se aclararon a tiempo. Cuando estás conviviendo dos meses y medio y las cosas no se hablan y se dan como entendidas se produce una vibra rara. Pero lo hablamos y nos dimos cuenta de que fuimos dos pelotudas", aseguró.

Otro tema que tocaron fue la difícil separación que atravesó Julieta con Claudio Contardi, a quien acusó de violento y controlador.

"A mí me costó muchísimo entender que había perdido el esfuerzo económico de casi toda mi carrera, Tener que dejar mi propia casa y empezar de cero con dos hijos fue muy duro. Pasé situaciones espantosas, de violencia, de un maltrato hacia mí emocional y psicológico. Tuve que hacerle frente a eso, y lo sigo haciendo. Me siento una mujer recontra fuerte y poderosa para estar hoy donde estoy parada, con mis dos hijos y haciéndome cargo de todo", explicó.

"Pasé por todos los estados, estoy legalmente divorciada desde el 28 de agosto del año pasado y eso me hace muy feliz. No le debo nada a nadie, al contrario. Todavía está en litigio toda la parte de división de bienes y de recuperar todo lo que es mío", agregó.