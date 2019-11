Julieta Prandi irá al living de Susana para contar la verdad de su interna familiar

En medio de la denuncia por violencia familiar que Julieta Prandi le hizo a su exmarido, Claudio Contardi, esta semana se produjo un nuevo conflicto.





La modelo aseguró que no pudo acceder a una propiedad que posee dentro de un barrio cerrado en Escobar, por lo que decidió tomar nuevas medidas legales.





"Hoy me presenté en el barrio con mi abogada y una escribana de la jurisdicción de Escobar para labrar un acta y constatar quiénes viven en mi propiedad, y el barrio Septiembre no me permitió el ingreso por orden de Claudio Contardi. Por orden de mi exmarido no podían ni dejarme ingresar o darme información sobre quiénes estaban ocupando mi casa", indicó Julieta en diálogo con "Nosotros a la mañana" (El Trece).





Lo cierto es que el próximo domingo, Prandi irá al programa de Susana Giménez para contar todos los detalles del mal momento que está viviendo por estos días. Antes, se la verá el día sábado conduciendo los premios Martín Fierro de Radio junto a Gustavo López en la pantalla de América.





Por otro lado, con respecto al ciclo de la diva, la producción trabaja por esta horas para tener una entrevista con Chayanne, quien vendrá este fin de semana a la Argentina para brindar dos shows en el Movistar Arena.