Julieta Prandi habló de su nueva relación

En medio de su mediática y polémica separación, Julieta Prandi se habría animado a conocer a alguien. Así lo contó Ángel de Brito en "LAM", El Trece, el periodista confirmó que la modelo estaría en pareja con Guido Sardelli, uno de los músico de la banda Airbag.





"Hace ya unos meses que comenzaron a salir. Está confirmadísimo este romance entre Julieta Prandi y Guido Sardelli de Airbag", afirmó Ángel y agregó que este fin de semana Prandi fue a un recital del grupo con amigos y, una vez que finalizó el concierto, pasaron a camarines a saludar.





Guido es 7 años más chico que la modelo, el tiene 31 y Prandi 38, pero eso no fue impedimento para salir. Julieta tiene dos hijos, de su relación con Claudio Contardi con el que está en plena disputa legal por violencia de género, psicológica y estafa.





Hoy, Julieta no pudo escapar a la pregunta que le hizo Pamela David en su ciclo "Pamela a la tarde". "Estoy bien. Somos muy amigos", respondió la rubia que protagonizará "Atrapados en el museo" junto a Pedro Alfonso y gran elenco.





"Supongo que falta tiempo para eso. El tiempo lo dirá", agregó tímida ante la posibilidad de que lo que iniciaron se transforme en un noviazgo.





"Entre rubios nos entendemos. Me llevo muy bien con Guido", lanzó, divertida en Pamela a la tarde.





"Nos conocimos en el recital de Airbag que estuvieron con la banda Muse en el Hipódromo. A Pato yo lo conocía y él nos presentó. A Gastón lo vi en Vorterix y rebien. Tengo buena onda con los tres. Me parece gente de familia, tranqui como uno. Uno pega onda o no pega. Ese tipo de cosas te das cuenta la primera vez que conocés a la persona", contó sobre la primera vez que lo vio.





Por último destacó que sus hijos aún no saben de este inicio de romance. "No. Falta. Esto es reciente y estamos muy bien, tranqui. Nos llevamos muy bien y no hay rótulo y los nenes no lo conocen, por supuesto", finalizó.