Julieta Ortega reveló detalles de la charla telefónica que tuvo con Mariano Martínez

Julieta Ortega contó detalles de la charla telefónica que tuvo con Mariano Martínez, luego de que el actor denunció en los medios haber sufrido acoso y maltrato laboral de parte de una ex compañera de trabajo "hace mucho tiempo".





Después de esas declaraciones de Mariano, todo a apuntó a Ortega cuando ambos compartían elenco en la ficción "22, el loco" (Pol-Ka, 2001). Julieta habló con el diario Clarín y contó que llamó a Martínez para aclarar la cuestión.

Embed







"Lo llamé a él, que me parece que es lo que corresponde en esos casos. Yo no pensaba alimentar ese fuego, la verdad. Me parecía penoso todo. Entonces conseguí su número, le escribí y después tuvimos una conversación en privado. Lo resolví así. Es algo que en principio es difícil recordar con exactitud porque no pasó ni hace cuatro o cinco años, sino hace 17. Pero lo que sea que haya quedado en su recuerdo sobre alguna situación puntual lo tenía que hablar con él y así lo hice. Después no me iba a prestar a ningún tipo de situación mediática porque me parece que iba a distraer las cosas que me importan hablar", explicó Julieta.

mariano martinez.jpg







Y agregó: "No es mi amigo Mariano, la verdad es esa. Es un actor con el que trabajé hace 17 años y no volví a tener contacto. No tuve ningún tipo de relación ni onda trabajando. Esto no habla ni bien ni mal de él. A veces sucede así, que no tenés ni media onda con alguien".





Y sobre esa charla, expresó: "Hablamos un rato y terminamos la conversación en re buenos términos. Los dos entendimos que en cuanto se diera la oportunidad íbamos a aclarar por separado que él no estaba hablando puntualmente de mí. Eso de su lado no sucedió. Y yo no le seguí insistiendo porque, como dije antes, no es un amigo, y yo no puedo obligar a nadie a hacer nada. Así que dejé ahí el tema. No pensé en salir a aclarar más de lo poco que salí en su momento".

Embed