Julián Serrano habló sobre el romance de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Embed Una publicación compartida por Oriana Sabatini (@orianasabatini) el 16 de Jul de 2018 a las 3:52 PDT



"La realidad es que terminamos la relación hace un año más o menos. Nosotros ya hicimos nuestra vida, nuestro propio camino", confirmó. "La sociedad, por lo que veo mucho en las redes, quizá no nos pueda soltar", agregó en charla con "Los Ángeles de la mañana".

Embed En el bosque ph: @malena.narvay Una publicación compartida por Julián Serrano (@julianserrano01) el 21 de Jul de 2018 a las 4:09 PDT



"Obvio, me lo van a preguntar, me la veo venir. Me van a preguntar por su relación con Dybala también", dijo el joven con respecto a su próxima participación en el "Bailando".

Embed Time to be crazy Una publicación compartida por Paulo Dybala (@paulodybala) el 5 de Jul de 2018 a las 12:03 PDT



El video.