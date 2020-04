Julia Mengolini cruzó a Jimena Barón: "No me interesa tu empoderamiento"

Julia Mengolini apuntó contra Jimena Barón luego de que ésta realizara una nota junto a la Señorita Bimbo en el programa "Noche inesperada", que se realiza en Futurock, la radio que dirige la periodista.

"Fue una nota cómplice y superficial. A Jimena Barón no la conozco, me parece bastante macanuda y de hecho me cae bastante bien, pero a mí me quita el sueño lo que representa Jimena Barón. No lo quiero hacer personal, quiero que quede claro eso", comenzó diciendo Julia.

"Jimena Barón tiene todo el derecho del mundo a estar buena, a verse como quiera y a ser narcisista. Uno puede publicar en sus redes sociales todo lo que quiera, eso lo aclaro porque se me acusó de "policía" y me duele", añadió.

"No puedo concebir que me digan que eso mismo viene de la mano de un empoderamiento feminista. Que un culo hegemónico sea un símbolo feminista es una trampa. Si a vos te empodera estar buena está perfecto, cada una negocia con el patriarcado como puede, pero estar buena te sirve solo a vos, no estás haciendo nada por los demás. O nos empoderamos todas o no es feminismo", remarcó.

"No me interesa tu empoderamiento, que encima pacta tan claramente con los mandatos machistas del cuerpo perfecto. Yo también pacto, a mí también me importa cómo me veo, pero no le busco un marco teórico forzado para justificarlo, para que me convenga. El culo te empodera a vos, pero está lejos de la idea del feminismo de la justicia social de la que hablamos, yo milito por un feminismo que nos libere", indicó luego, hablándole directamente a la cantante.

"¿Por qué ser gorda está mal? Porque la norma es ser flaca, y el feminismo se propone romper esa norma. Jimena le dijo a Bimbo "tu culo es igual que el mío", y no es así hermana, no es verdad. Eso me enojó y me dio vergüenza", sostuvo.

"Nadie le dice a Jimena Barón lo que tiene que hacer, cada una hace lo que puede y lo que quiere. Pero considero que esto nos hace mal a la mayoría. No es lo mismo el culo de Bimbo que el de Jimena Barón", concluyó.