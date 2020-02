Jujuy Jiménez salió al cruce de La Negra Vernaci por sus declaraciones

Elizabeth Vernaci se encuentra en el centro de la polémica por una declaración que hizo en radio en su programa "La Negra Pop".

"Jujuy es Jujuy, el Caribe es el Caribe. ¿Jujuy te vas de vacaciones? No se te ocurre un lugar con mar, algo que te relaje...Nueve días a Jujuy! El jujeño es sufrido. Bienvenido a la Argentina, porque Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir", dijo la conductora con su particular humor cuando hablaba de las vacaciones con sus compañeros Diego Della Sala y la Barby.

La frase que utilizó la conductora para referirse a la provincia del Norte argentino generó un fuerte repudio de la gente desde las redes sociales.

Desde su programa "Modo noche", América, Sofía "Jujuy" Jiménez le respondió fuerte a Vernaci: "Acá me pongo seria porque no puedo tocar este tema con humor y como jujeña que soy, orgullosísima de mi provincia y mi país, esto me parece una gran falta de respeto. Creo que acá se equivocó y estaría bueno que pida unas disculpas".

Y amplió: "No entiendo cuál fue su intención. Como jujeños la sensación que nos pasó es primero hablar desde la ignorancia, claramente no fue nunca a Jujuy y yo la invito a que venga y se pueda empapar de la magia que tiene nuestra provincia. Fue una gran ofensa. Que nos digan que Jujuy no es Argentina no está nada bueno".

"La ofensa pasa por considerarnos fuera de Argentina. No es gracioso. Me parece que nos merecemos unas disculpas de parte de La Negra", finalizó Jujuy.