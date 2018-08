"Jujuy" Jiménez: "Me desconcentré un segundo, por suerte la sacamos barata"

Sofía "Jujuy" Jiménez dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo fue el accidente que protagonizó en pleno ensayo para el "Bailando 2018".

"Fue tremendo, igual es mucho más duro o fuerte cuando uno lo ve que lo que realmente pasó. Por suerte, gracias a Dios no fue más que un golpe y una caída. Quedó grabado porque fue el final y ya veníamos de dos o tres horas de practicar distintos tipos de trucos y ese lo practicamos miles de veces", comentó la morocha.