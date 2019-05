"Jujuy" Jiménez habló de su relación con Juan Martín del Potro

Sofía "Jujuy" Jiménez se refirió a su relación con Juan Martín del Potro luego de que fue captada en Roma observando un partido de él desde la platea.





''Ahí estuve alentando a morir. Con Juan buena onda, desde que nos conocimos siempre hubo buena onda. Pero con el tema de que yo me fui a Carlos Paz y él tenia los viajes todo estaba medio ahí. Y ahora me invitó y fui'', comentó la ex del Pelado López en el programa "Los Ángeles de la mañana".

Y afirmó: ''La verdad es que estamos ahí, viendo qué onda, conociéndonos. No sé qué pasará más adelante. La verdad es que fui a un viaje, disfruté muchísimo de verlo, pero no sé qué pasará''.

''Fui a pasarla bien. Tengo solo cosas buenas para hablar de Juan. No estoy blanqueando nada, hay buena onda nada más. Es nueva gente y súper generoso'', destacó la modelo.



